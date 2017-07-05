Эксперт: пока придет время Украине стать членом ЕС от Ващиковского и Качиньского и след простынет

Всем, кому испортила настроение совершенно провокационное заявление министра иностранных дел Польши, в котором он грубо лезет в наши внутренние дела и даже угрожает заблокировать наше вступление в ЕС важно понимать, что все эти антибандеровские заявления направлены не столько Украине, сколько во внутрь самой Польши. Об э том в своем блоге пишет известный украинский блогер и политолог Тарас Черновил, передает replyua.net.
«Глубокая и дремучая глупость и скандальность «генсека» Качиньского лишила поляков очень важной для их народа вещи – чести во всей Европе. Мы привыкли посмеиваться над этим гонором, приравнивая его к тщеславию, а зря. Польский гонор – гарант их свободолюбия и упорной борьбы против всех оккупантов или узурпаторов», – написал Тарас Черновил.
Касательно угрозы Польши заблокировать наше вступление в ЕС, если «будем туда идти с Бандерой и УПА» Тарас Черновил отметил, что расширение ЕС на время почти остановилось. Теоретически могут принять разве некоторых небольших балканских стран. Вступление Украины – это кардинальное изменение всего Евросоюза. До этого в евросообществе пока не готовы. Хорошо, что мы еще успели отвоевать безвиз и ассоциацию и те же польские власти нам очень сильно в этом помогли. Поляки даже жесткие демарши делали на нашу поддержку. Пока же придет наше время присоединиться к ЕС, наверняка нынешнего министра МИД уже давным-давно забудут, а Качиньский вообще имеет шанс отойти в мир иной. Поэтому возмущаться на глупые заявления можно, реагировать на них в виде определенных дипломатических заявлений или научной дискуссии и троллинга – вполне уместно, но слишком беспокоиться таки будет лишним.