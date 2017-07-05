Блогер: посмотрите на состав Регламентного комитета и все поймете, кто с кем и почему

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Украинское общество негодует – Регламентный комитет Верховной Рады не позволил снять иммунитет с депутатов из «Народного фронта», Радикальной партии Олега Ляшка и бывшего, а сейчас законспирированного под «Волю народа», регионала.Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский блогер и журналист Павло Правый, для того, чтобы понять, почему Регламентный комитет не желает снимать неприкосновенность с нардепов нужно просто-напросто посмотреть на состав комитета, от каких там партий заседают парламентарии. «Прикиньте расклады, а теперь подумайте, случайно этих трех запустили одновременно на снятие. И для чего. Подумайте. Это тяжело – знаю», – написал Павло Правый.Как он пишет, здесь «зрадой» и не пахнет, нет здесь следа и «преступной власти», а тем более – вечно не страивающего «патриотов» Порошенко. Здесь все немного наоборот и немного сложнее. Здесь замешана самая настоящая политика та самая, которую называют «грязным делом». «Дальше – сами. Понятно, что тяжело, но другого выхода нет. Только нужно включать голову и думать, иначе до конца жизни Юлям, Мишам и Толям верить будете», – резюмировал блогер.