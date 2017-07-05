валюта
СпецтемаПономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Блогер: посмотрите на состав Регламентного комитета и все поймете, кто с кем и почему

Блогер: посмотрите на состав Регламентного комитета и все поймете, кто с кем и почему
Украинское общество негодует – Регламентный комитет Верховной Рады не позволил снять иммунитет с депутатов из «Народного фронта», Радикальной партии Олега Ляшка и бывшего, а сейчас законспирированного под «Волю народа», регионала.

Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский блогер и журналист Павло Правый, для того, чтобы понять, почему Регламентный комитет не желает снимать неприкосновенность с нардепов нужно просто-напросто посмотреть на состав комитета, от каких там партий заседают парламентарии. «Прикиньте расклады, а теперь подумайте, случайно этих трех запустили одновременно на снятие. И для чего. Подумайте. Это тяжело – знаю», – написал Павло Правый.

Как он пишет, здесь «зрадой» и не пахнет, нет здесь следа и «преступной власти», а тем более – вечно не страивающего «патриотов» Порошенко. Здесь все немного наоборот и немного сложнее. Здесь замешана самая настоящая политика та самая, которую называют «грязным делом». «Дальше – сами. Понятно, что тяжело, но другого выхода нет. Только нужно включать голову и думать, иначе до конца жизни Юлям, Мишам и Толям верить будете», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
15658

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

05 июл 2017
9272

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
8598

Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в

05 июл 2017
7891

Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке. Как передает

Последние новости

Трамп прилетів до Польщі з першим офіційним візитом

У МВФ готові піти на значні поступки Києву – ЗМІ

Пасажири київського транспорту зможуть використовувати старі жетони та квитки до серпня

Яковина: чекаємо на Макрона топлес з гвинтівкою

У Держдепі США заявили, що Вашингтон не збирається працювати з приводу Донбасу виключно з РФ

Блогер: запрет ученикам пользоваться Интернетом при подготовке к экзаменам – это шаг назад

У ЗМІ потрапила інформація про плани російської влади на майбутні президентські вибори

Українське МЗС різко прокоментувало скандальні заяви польського міністра

Мир в Украину принесет Китай, – эксперт

«Чистилище» Миротворця поповнила ще одна російська співачка

Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів

Пенсійну реформу переносять на осінь

Українофоб Червоненко отримав різку відповідь від політолога

На осень-зиму запланирована масштабная распродажа госпредприятий

Канцлер ФРН та президент США зустрінуться напередодні саміту G20

Сазонов: якщо так піде далі, авторитет спікера стане захмарним

Екс-президент Янукович заявив, що він відмовляється від участі у судовому процесі у справі щодо державної зради

Эксперт: пока придет время Украине стать членом ЕС от Ващиковского и Качиньского и след простынет

ЗСУ ввійшли в рейтинг найсильніших армій світу

Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв

 Новости за день