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Блогер: тим, хто агітує за націоналізацію, наведу один приклад

Блогер: тим, хто агітує за націоналізацію, наведу один приклад
За інформацією replyua.net, блогер та історик Павло Правий вирішив «на пальцях» пояснити у чому різниця між державною та приватною формою власності та чому остання у рази ефективніша – відповідний допис він розмістив на власній сторінці в Фейсбук.

Блогер звертається до тих, хто дуже полюбляє державну форму власності – мовляв, все треба забрати в олігархів та «націоналізувати». Але вся ця аргументація легко розбивається об єдиний приклад – Укрпошта. Цей державний монстр за останні п'ятнадцять років, маючи цілковиту підтримку держави та отримуючи колосальні грошові вливання, здеградував остаточно. Мобільність у нього – як у чумацького воза, запряженого волами, а обслуговування – як у пельменній «Друг гастриту». З іншого боку – «Нова пошта».

У результаті вірусної атаки «лягли» обидві. Але Нова пошта відновила роботу за пару діб, у той час як у Укрпошти сервіси й досі не відновлені. У чому між ними різниця крім того, що одна з них – приватна, а друга – державна? Але наші улюблені «патріоти» бачать виключно високі тарифи на перевезення у Нової пошти – мовляв, набивають кишені, буржуї. І правильно роблять, - наголошує блогер. А чим ще займатись, якщо переміг недолугого конкурента? Якби Укрпошта нормально працювала, то тарифи Новій пошті довелось би знизити. Тож справа не в буржуях, а у власниках з мізками, - наголошує блогер.
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