Цимбалюк: с Ващиковским можно и согласиться, и поспорить

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке отметил, что его очень порадовало заявление министра иностранных дел Польши, передает replyua.net.
По словам Цимбалюка, он уже давно не слышал рассуждений относительно вступления Украины в ЕС, однако западные соседи решили снова вынести этот вопрос на повестку дня. «С паном Витольдом можно местами согласится и поспорить, особенно, по части, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Во-первых, Украина была и остается европейской страной. С географией всё понятно. Если кто-то воспринимает нашу страну как конкурента в обозримом будущем, это его право», пишет журналист.
По словам Цимбалюка, во-вторых, Бандера уже давно находится в ЕС, поскольку он похоронен в Мюнхене, Германии, и соседям Украины пора уже давно усвоить, что украинцы сами разберутся, кто для них – враг, а кто – герой. «Западным соседям не стоит забывать: в истории не раз бывало так, что после Украины Медведь приходил к ним и надолго лишал их независимости»., добавил Цимбалюк.