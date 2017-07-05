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Журналист рассказал, почему с Дэйдея и Довгого не сняли неприкосновенность из-за Лещенко

Журналист рассказал, почему с Дэйдея и Довгого не сняли неприкосновенность из-за Лещенко
Известный украинский телеведущий и журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook пишет о том, что напрасно общественность возмущается тем, что регламентный комитет Верховной Рады принял беспрецедентное решение сохранив депутатскую неприкосновенность нардепов Дейдея и Довгого, которых ГПУ вроде хочет лишить депутатской неприкосновенности. Как пишет журналист, вполне понятен гнев народа, но ведь нужно быть честными и признать, что первый случай покрывательства преступления народного депутата в этой каденции парламента был связан с пресловутым элитным жильем депутата Сергея Лещенко.

Как пишет Сергей Иванов, директор НАБУ Сытник лично прикрыл его своим откормленным корпусом, отказавшись открывать уголовное производство по очевидным фактам, скрыв преступление и, соответственно, совершив должностное преступление.

«Да, наверное, нельзя сравнивать преступления Лещенко и Довгого, но преступления Лещенко и Дейдея – тождественны. И здесь возникает вопрос, который вполне вписывается в девиантную логику украинской политики: почему одному можно избегать ответственности, а другому – нет? Как по мне, должны отвечать оба. Ну, и Лесик, само собой. Впрочем, никто ни за что не отвечает. Система всегда оставит калитку для своих открытой. Если закон работает на полшишечки – он не работает», – резюмировал журналист.
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