Политолог: Украине не стоит поддаваться на провокации и быть осторожной в своем ответе полякам

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Украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская в контексте последних заявлений МИД Польши вспоминает на своей странице в Facebook, как месяца три назад с ней произошла забавная история. Ей позвонила журналистка за комментарием, представившись собкором одного из крупных украинских телеканалов, договорились в обозначенном месте в центре города записать интервью на одну из политических тем, но при этом журналистка не смогла конкретизировать суть разговора.«По приезду оказалось, что никаких опознавательных знаков телеканала нет ни у «журналистки», ни у «оператора», «интервьюэры» плохо ориентируются в Киеве, не говорят на украинском. Можно было сразу послать, предварительно запечатлев анфас и профиль, но стало интересно, в чем же интерес «товарищей». Оказывается, тема «Украина-Польша-Россия», понятно, с каким акцентом – в сторону конфликтности между Украиной и Польшей», – вспоминает Олеся Яхно-Белковская. По ее словам, забавно было наблюдать безуспешные старания, надо же было как-то оправдать потраченное время.Политолог добавляет, что случившаяся с ней история – это параллель с заявлениями польских дипломатов о необходимости пересмотра исторических ценностей Украины. Эксперт подчеркивает, что несмотря на заявления отдельных польских политиков, несмотря на то, что позиция, озвученная Ващиковским, частично реально имеет место быть в Польше, Украине надо быть предельно аккуратной в своей возможной реакции.