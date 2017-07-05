Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры



Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем более, любят говорить, что совсем скоро Украина развалится,



«С начала агрессии России Украина получила сотни миллионов долларов помощи от 18 стран мира, но на первом месте –



«В ходе визита президента Порошенко в Вашингтон была достигнута договоренность о визите госсекретаря Рекса Тиллерсона, а также о визитах отдельных министров США в Украину, во время которых наверняка будет обсуждаться в том числе усиление военно-технической помощи Украине», отметила Яхно-Белковская.

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Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем более, любят говорить, что совсем скоро Украина развалится, информирует replyua.net «С начала агрессии России Украина получила сотни миллионов долларов помощи от 18 стран мира, но на первом месте – США . В этом году Вооруженные силы Украины получат от США материально-техническую помощь еще на сумму 127,5 миллионов долларов, и это, не считая того, что с начала года США уже передали внедорожники, миноискатели, генераторы, компьютерную и офисную технику для работы в полевых условиях, другую помощь на сумму около 30 миллионов долларов», пишет журналистка. По ее словам, на 2018 год в проекте бюджета США уже внесен пункт о финансировании для стран, в список которых также вошла и Украина.«В ходе визита президента Порошенко в Вашингтон была достигнута договоренность о визите госсекретаря Рекса Тиллерсона, а также о визитах отдельных министров США в Украину, во время которых наверняка будет обсуждаться в том числе усиление военно-технической помощи Украине», отметила Яхно-Белковская.