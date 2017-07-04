валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Завтра исполняется три года «распятому мальчику», – журналист

Завтра исполняется три года «распятому мальчику», – журналист
Украинский блогер и журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook вспоминает, что 5 июля три года назад Гиркин и его бандиты оставили Славянск и вошли в Донецк. После этого на российском телевидении появился рассказ фейковой беженки о мальчике, которого якобы распяли украинские военные. Уже потом были эпилептическая бабушка, изнасилованная украинскими военными, убитые снегири и тому подобный бред лживой российской журналистики.

Как пишет Юрий Луканов, одной из загадок этой войны есть то, что до сих пор не дает спокойно жить, а именно – отсутствует понимание, почему Гиркин со своими бандитами свободно прошел свой путь в Донецк и никто не помешал ему, ни он, ни большая часть его головорезов не пострадали.

Вторая загадка войны – это, когда после ужасов Славянска и Краматорска приезжаешь в Харьков и видишь страшную картину. Каких-то четыре часа езды от Харькова идет настоящая война, люди голодают, людей убивают, а в это же время в Харькове спокойствие и уют. Харьковчане и гости первой столицы сидят в кафешках напротив вокзала, пьют пиво или кофе и слушают музыку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
04 июл 2017
17948

Ірина Хакамада: загадайте мої слова – через 15 років Росії не буде

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада своїм монологом шокувала російського пропагандиста Соловйова під час виступу у його авторській програмі. Ірина Хакамада заявила, що для того, щоб Росія

04 июл 2017
7458

Разведка США: в Кремле назревает буря

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом

Последние новости

Завтра исполняется три года «распятому мальчику», – журналист

Блогер: Луценко, мабуть, не найкращий прокурор

Блогер: Саакашвілі зовсім втратив розум

У МВФ нарікають на зволікання впровадження реформ в Україні – ЗМІ

Политолог: в стране 3444 убыточных предприятия, за которые каждый год украинцы доплачивают из собственного кармана

Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»

Блогер: Росія – готель для військових злочинців зі всього світу

У СБУ анонсували впровадження в українських відомствах надсучасної системи кіберзахисту

С 2018 года в Украине самая дешевая пачка сигарет будет на уровне 22 гривен

Блогер розповів про великий північнокорейський біль РФ

Трамп планує збільшити об’єми газу, що постачається до Європи, для зменшення впливу Москви – ЗМІ

Осколки Партии регионов в Москве стали никем и сунувшись на Донбасс их тоже может ждать подвал, – Цимбалюк

Чергова російська брехня – про концерти Океана Ельзи

Блогер: услышите разговоры а-ля «российские музыканты вне политики», посылайте их обратно к Путину

Українського консула нарешті допустили до затриманого в Італії Марківа

Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок

Поліція заведе справу на M.E.Doc через кібератаку

Организаторы концертов будут предупреждать СБУ о приезде российских артистов

Добкин: нас, депутатов, просто арестуют, а людям скажут, что справедливость восторжествовала

Черныш: конфликт в Украине является угрозой для всего мира, однако Запад убрал Украину из повестки дня

 Новости за день