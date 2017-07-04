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Осколки Партии регионов в Москве стали никем и сунувшись на Донбасс их тоже может ждать подвал, – Цимбалюк

Осколки Партии регионов в Москве стали никем и сунувшись на Донбасс их тоже может ждать подвал, – Цимбалюк
Известный украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что так уж сложилось, что по долгу службы собкором УНИАН ему приходится работать в Москве, где, как он пишет, часто встречает бывшую «элиту» из оккупированных частей Донбасса.

«Это осколки Партии регионов и коммунисты. В беседах они всегда оппоненты – клянут Украину, рассказывают, какие они молодцы и максимально уходят от темы российского вторжения. Только факт в том, что они не могут поехать к себе домой в оккупированный Донецк и Луганск. Их дома разграблены, или в них живет руководство «их там нет», отжата собственность и другие активы. Кремль назначил своих полностью ручных ставленников, которые готовы мочить потенциальных конкурентов», – написал Цимбалюк.

Он добавляет, что донецкой «элите» прекрасно известно, что их на Донбассе уже никто не ждет и за малейшее неповиновение им тоже подвал обеспечен. Кремль вышвырнул этих людей не только из собственных домов, но и лишил политического будущего в рамках Украины. Где-то в глубине души экс-регионалы понимают, что без украинского флага и тризуба они так и останутся нолем без палочки, вечно в прислуге Путина.
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