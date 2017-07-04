Блогер: услышите разговоры а-ля «российские музыканты вне политики», посылайте их обратно к Путину

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Известная украинская блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что время от времени в Украине возникают разговоры о том, что российские музыканты, актеры, которые на протяжении последних трех лет бывали в Крыму не могут просто так взять и въехать в Украину, ведь они нарушили наше законодательство.По словам Золотаревой, в то же время есть и другие разговоры, которые разводят любители наплевать на украинские законы и нарушить нашу территориальную целостность посещением оккупированного Крыма не с суши, разворачивается адски жаркая дискуссия а-ля «музыканты вне политики», «актеры вне политики», «повара вне политики» и так далее.«Запомните раз и навсегда: как только в следующий раз вы снова услышите вот эту вот манипулятивную вещь про очередных внеполитических проституток – тут же посылайте спикера очень далеко, где ему и место. Потому что если человек спустя три года войны, миллионы переселенных и тысячи убитых сограждан так и не понял, что война касается всех и каждого, и политика тут ни при чем – он не человек», – резюмировала блогер.