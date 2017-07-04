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Черныш: конфликт в Украине является угрозой для всего мира, однако Запад убрал Украину из повестки дня

Черныш: конфликт в Украине является угрозой для всего мира, однако Запад убрал Украину из повестки дня
Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о том, что вопрос Украины все реже вносят в повестку дня западные государства, несмотря на то, что конфликт на Донбассе угрожает безопасности всего западного мира.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление от министра прозвучало на международной конференции «Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации Евроатлантического региона и механизм геополитического влияния». Черныш подчеркнул, что Украина уже исчезает с мировых радаров, и сейчас у Запада на повестке дня стоят только Северная Корея и Катар.

«Должна складываться картинка, что Украина – это не проблема Востока или Европы, это проблема всего мира. И то, что сейчас не происходят активные боевые действия, не значит, что сейчас здесь не закладывается хрупкость мировой безопасности», добавил министр. Напомним, что ранее Ирина Геращенко озвучила самые важные проблемы, которые касаются милитаризации оккупированных территорий Донбасса.
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