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Блогер: не ждали нож в спину от якобы адвоката Украины в ЕС – от Польши

Блогер: не ждали нож в спину от якобы адвоката Украины в ЕС – от Польши
Украинский блогер Александр Аронец на своей странице в Facebook пишет о том, что нахальство ляхов переходит все границы, а вмешательство во внутренние дела Украины уже ничем не отличаются от таких же вмешательств со стороны россиян, которые позволяют себе решать, кто из исторических личностей достоин уважения со стороны украинцев, а, кто нет.

«Считаю, что уже давно на законодательном уровне надо ставить вопрос о геноциде украинцев со стороны Речи Посполитой и аннексию украинских территорий в 20 веке», – написал Аронец.

По его словам, Бандера, Шухевич и Коновалец это сотворцы сегодняшней Украины, поэтому идти в Европу без них, значит предать Украину, а этого не будет никогда. Нельзя никому позволять вести себя с Украиной, как с недодержавой. Блогер подчеркивает, что рано или поздно, но отвечать будут поляки за их преступления против украинцев, которые тогда не имели ни собственного государства, ни возможности защититься от террора со стороны Польши. Отметим, сегодняшняя новость во многом огорчила украинцев, считающих поляком братским народом. В МИД Польши заявили, что без пересмотра решения о присвоении звания героев таким личностям, как Бандера и Шухевич, Украине нечего делать в ЕС.
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