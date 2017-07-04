Дипломат: у Лаврова появился отличный ученик, который тоже сует свой нос в дела других суверенных государств

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Известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан на своей странице в Facebook пишет о том, что последние заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского заставляют серьезно обеспокоиться. Отметим, в польском МИД заявили, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. По мнению украинского дипломата, вмешательство во внутренние дела другого независимого суверенного государства не подобает любой нормальной демократической стране. Кто-кто, а главный дипломат Польши должен это знать. Очень жаль, что он по сути становится учеником нового «мистера нет» господина Лаврова, который обычно сунет свой нос в дела любого государства мира, в том числе в польские дела.Дипломат подчеркивает, что единственный, кто имеет право решать кого из украинцев надо считать героями, - это народ Украины. Ему и решать кто для Украины Степан Бандера. «Никоим судебным решением всякого суда на планете Земля ни Степан Бандера, ни Роман Шухевич, ни любой другой украинец из числа руководителей УПА или ОУН не признанные военными преступниками. Если кому-то кто-то из людей, которые боролись за независимость Украины в 30-50-е годы прошлого столетия, не нравится, инициируйте создание международного трибунала», – написал дипломат. По его мнению, Украина первая заинтересованная сторона в том, чтобы истина была установлена.Как пишет Вадим Трюхан, полякам следовало бы знать, что ультиматумы в международных отношениях никогда никого ни к чему хорошему не приводили, особенно такие, которые не имеют абсолютно никакого практического значения. Ведь в данном конкретном случае еще лет 20-25 о членстве Украины в ЕС не будет идти и еще далеко не факт, что Украина будет «просить» о членстве. Учитывая нездоровые центробежные тенденции в ЕС, нельзя исключать, что именно ЕС, каким бы он не стал через 20-25 лет, будет просить Украину усилить его, став его членом, а Украина уже, в зависимости от воли народа будет решать, надо ей то членство или лучше ограничиться форматом, который имеют, например, Швейцария и Норвегия, и на какое получится вскоре Великобритания.