Эксперт: Украина обязана признать вторжение России, иначе никакой помощи не будет

Олег Жданов, известный военный эксперт, считает, что Украина должна признать факт вооруженного вторжения России, иначе она не получит от западных стран финансирование по типу «плана Маршалла».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Жданов подчеркнул, что на текущий момент украинские власти так и не сделали этого. «Это вооруженный конфликт, территории нужно признать оккупированными официально для того, чтобы они получили международный юридический статус. У них сейчас нет статуса», заявил эксперт. По его словам, понятно всем, что аннексия территорий была незаконной, но в резолюции ООН написано, что она не могла быть осуществлена без вмешательства российских войск, а Украина до сих пор не дает официального ответа о вооруженном вторжении.
«Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Пока мы не ответим всему миру на вопрос, что у нас происходит на востоке Украины, никто не будет знать, что с нами делать. И этот "чемодан без ручки" уже тяжело нести всем», добавил эксперт.