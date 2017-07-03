Политолог: убитый на Донбассе итальянский журналист мог согласовать свой визит с властями, только не украинскими

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Замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что убитый в Славянске в компании с русским итальянский журналист Рокелли попал на фронт без согласования с властями Украины. Как заявил политолог Алексей Голобуцкий во время эфира на одном из украинских телеканалов, Украине стоит отдельно инициировать расследование, как этот итальянский журналист там оказался, причем именно в такой компании. Возможно, он как раз согласовал свой визит с властями – только не с украинскими.Как отметил эксперт, расследование «возможных связей с террористами и агентами государства-агрессора» в любом случае необходимо инициировать, притом максимально публично, потребовать доступа к личной переписке, архивам страниц в соцсетях, перечню звонков. «Между прочим, лоукосты пришли в Украину только сейчас, с безвизом. До того подобное путешествие, плюс экипировка – это все-таки некая сумма. Следствию также стоит выяснить, было ли внешнее финансирование этой поездки, не выступал ли «русский напарник» одновременно и представителем спонсора, и, соответственно, не ФСБ ли этот спонсор», – отметил Голобуцкий.Он добавляет, что «лучшая защита – нападение», а там, глядишь, вскроются и остальные подобные каналы финансирования «нужных людей и акций» в Европе – ведь уже пошла информация, что Кремлем подготовлен не один десяток таких спецопераций по обвинению украинских воинов-защитников. «Конечно, «резать, не дожидаясь перитонита!» - уже не наш случай, но вот профилактика множественных рецидивов – самое оно», – резюмировал Алексей Голобуцкий.