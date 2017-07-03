Эксперт: доказано «Народным Фронтом», когда рейтинг – ноль, то все начинают брать друг друга на поруки

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Известный украинский блогер и финансист Сергей Фурса на своей странице в Facebook рассказал, почему так важно, чтобы избиратели контролировали политиков и не голосовали за тех, кто подставил их или не выполнил свои обещания, или стал коррупционером.Как пишет Сергей Фурса, когда украинцы живут с короткой памятью, тут же начинается самый откровенный беспредел. Когда депутатам становится все равно, как они выглядят со стороны, ведь предвыборная программа закончилась, рейтинги обнулил очередное дно, депутатам становится не важно, как они выглядят со стороны и что о них подумают обычные люди.«Доказано «Народным Фронтом» – когда рейтинг уходит в ноль и никто уже не верит в перспективу избрания, то все начинают брать друг друга на поруки, то ли в зале суда, то ли в регламентном комитете», – написал Сергей Фурса. По его словам, это тот случай, когда депутаты перестают делать вид, что они честные и умные и проявляют свою истинную мерзкую сущность, а политика – это именно об этом, это искусство прикидываться. Политики делают вид, что они честные и умные и в процессе вынуждены поступать честно и умно хоть иногда.