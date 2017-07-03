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Журналистка: больше никогда не верьте в простых русских интеллигентов с оппозиционными взглядами – Света Агеева одна из них

Журналистка: больше никогда не верьте в простых русских интеллигентов с оппозиционными взглядами – Света Агеева одна из них
Известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что для того, чтобы украинцам раз и навсегда развеять все иллюзии о том, что в России есть хоть и небольшой но очаг оппозиции, следует обратить внимание на милую славянскую женщину под 60 лет – мать российского ефрейтора-разведчика Агеева, который недавно был пойман украинскими спецслужбами. Светлана Агеева откровенно призналась «честным» российским журналистам, что она не питает симпатий к президентской партии «Единая Россия», поэтому за помощью обратилась именно в алтайское оппозиционное «Яблоко».

«Светлану Агееву сложно назвать тупой. Она учительница английского. Впрочем, это не мешало маме Свете свято верить, что «их там нет». Мама не скрывает, что Витюша бредил службой в армии и разведке. Мама Агеева знала, что сын весной поехал на службу в Ростов. Стало быть, простое логическое мышление могло женщине подсказать, что сын едет воевать на Донбасс с украми и укропами... Витюша еженедельно звонил родительнице. Выслал 5000 рублей. Мама была рада, поскольку у нее кредит», – написала журналистка. Она добавляет, что она не поддается на пропаганду и хорошо разбирается в российской политике ведь смотрит популярные и главное объективные аналитические программы Соловьева, Киселева. Также мама Агеева верит в дружбу России и Украины.

Как пишет журналистка, настоящее же свое лицо мать ефрейтора Агеева показала в старых добрых соцсетях, где ей начали писать о том, что ее сын пришел убивать украинцев, а не принимал участие в учениях. На такое обвинение Агеева ответила резво, обозвав всех мразями и бухарями. Блогер подчеркивает, что после этого инцидента нужно уж точно перестать надеяться на простых русских интеллигентов с оппозиционными взглядами, вот, Светлана Агеева вполне подходит под описание.
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