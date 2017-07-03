Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло Правый, процесс уничтожения российской боевой машины никого не оставит равнодушным, ведь на встречу «Белому орлу» не выехал «укропский» Т-64, не прилетел к «орлу» американский «Джавелин», ПТРК «Стугна» не стреляла и даже ржавый БМП не вылезал, кряхтя, на прямую наводку.
«Этот «орел» повадился на ежедневный променад вдоль линии фронта. По одному и тому же маршруту. Так сказать, пальнуть в «укропов» перед завтраком. Наши это дело просекли... С помощью минометов и СПГ зажали «Белого орла» в ярочку, после чего бойцы АТО уничтожили его динамическую защиту с помощью другого пенсионера – противопехотного АГС 17, а потом элементарно подожгли установленные на нем дополнительные баки с горючим», – написал блогер.
По его словам, этого по разрекламированного «Белого орла» не пришлось истреблять, используя новейшее украинское оружие, бойцы обошлось подручными средствами, музейными экспонатами. Не зря американские военные приезжают к нам учиться воевать. Российские военные так ничему и не научились во время двух «чеченских», абхазской, грузинской и трех лет войны на Донбассе, они в бою местного значения, вешают на танк дополнительные баки, наполненные горючим и он ездит по проторенной собой колее день за днем, по расписанию как трамвай десятый номер.