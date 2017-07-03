Романенко: в 2014 году крымчане поддерживали свое нахождение в Украине, а потом стадом побежали на референдум

Юрий Романенко, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в украинском Крыму у граждан было больше прав, чем у остальных украинцев, ведь они имели автономию, сообщает replyua.net.
По словам Романенко, крымчане даже ничем уже ответить не могут, поскольку у них проявляется «пляжная болезнь» - ничего не делая, они максимально наживаются за счет приезжающих туристов в течение пару месяцев, а все остальные месяцы предаются воспоминаниям о совке, когда «всего было больше». «Поэтому нет никакого смысла особо перениматься их настроениями. В феврале 2014 года социология показывала, что две трети из них вполне поддерживали своё нахождение в Украине, а через несколько недель они стадом бежали на референдум. Придёт другой субъект, они поступят точно также, особенно, если пообещать немного золотых гор», отметил политолог.
По его словам, ради такого они будут и камни с неба принимать, а, если камни и начнут падать, то в этом случае крымчане станут тихо роптать, но в то же время продолжат верить в доброго хозяина, который сможет решить все их проблемы.