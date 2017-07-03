Даровав Саргацковой украинский паспорт мы сами дали ей зеленый свет на критику в Украине, – блогер

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Ругая журналистку Екатерину Сергацкову за ее позицию относительно защиты российский музыкантов, которые выступали в аннексированном Крыму нужно помнить одно – мы в ответе за тех, кого приручили и кому подарили украинский паспорт. Гражданка России Екатерина Сергацкова еще совсем недавно признавалась в любви Украине и всем украинцам, только в апреле 2015 года получив украинский паспорт из рук президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.Как пишет журналистка, даровав Сергацковой гражданство – мы ее легализовали, дав зеленый свет на любые мысли и высказывания для оценки работы наших служб, ведь она теперь имеет такие же права предъявлять претензии и критиковать украинские спецслужбы, как и кто-либо другой. «Дельфин» и Найк Борзов – мелочи по сравнению с Боровиками, Саакашвили и Саргацковими, что после посвящения в украинцы качают права еще больше, чем те, кто родился и вырос в Украине», – написала блогер.По ее словам, объективности ради следует сказать, что «Дельфин», выступавший в Крыму не приехал – его завернули на границе, а вот российский «Anakondaz» – вчера беспроблемно выступил, а наши Сергей Бабкин и Валентин Стрыкало гастролировали в Крыму после боев на Донбассе. Журналистка подчеркивает, что СБУ уже давно пора выбросить выборочный принцип привлечения к ответственности и применять закон ко всем его нарушителям.