Блогер: я «топлю» за Порошенко или Гройсмана не потому что они мне нравятся, а потому что они на сегодня лучшие из худших

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Украинская журналистка Екатерина Сергацкова своим постом в сети не на шутку удивила украинцев, написав, что в том, что известного российского музыканта Андрея Лысикова, более известного под псевдонимом Dolphin не пустили в Украину на выступление на фестивале Atlas Weekend из-за того, что кто-то из украинцев сам «настучал» в СБУ. По мнению украинского блогера Сергея Марченко казус Дельфина-Сергацковой показателен. Беда не в том, что Сергацкова написала глупость: глупости периодически пишут все. Гораздо хуже, что снова «прогрессивный» журналист не способен признать свои ошибки. Катерина пишет пост, что ее неправильно поняли: она не призывает нарушать закон, а размышляет о «природе определенного рода поведения».«Вопрос к Екатерине как раз не по поводу закона, а по поводу «стукачества на Дельфина» – осуждения сотрудничества украинцев с властью. Вы думаете, мне очень нравятся Порошенко или Гройсман, что я за них «топлю»? Нет, не нравятся. Они просто лучшие из худших и «топлю» я за них по одной простой причине: они легитимная власть моей страны – первая из всех украинских властей, осмелившаяся защищать не только свои, но и национальные интересы Украины», – написал блогер. Он добавляет, что именно из-за того, что эта власть защищает интересы Украины, как независимого государства, большинство украинцев ее поддерживают.Екатерине Сергацковой не нужно пытаться тащить нас назад, в СССР, с этими воровскими приколами о стукачах. О нарушениях закона надо говорить, тем более, что здесь речь идет о национальных интересах страны ы чем больше людей будем самосознательных и тех, которые будут уважать закон своего государства, тем меньше Кремлю будет удаваться подрывать Украину изнутри. По словам блогера, обидно одно, что на четвертом году войны есть люди, у которых хватает ума писать то, что мы уже давно проходили – «музыка вне политики, дайте ребятам просто спеть!».