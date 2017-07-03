Боровой: Митя Фомин – это проблема не украинских СМИ, а правоохранительных органов

Константин Боровой, известный российский политик, прокомментировал приезд Мити Фомина, российского певца, на джазовый фестиваль во Львов, отметив, что этого артиста пустили в Украину, несмотря на гастроли в аннексированном Крыму, однако это проблема не СМИ, а, прежде всего, правоохранительных органов, которые за артистом не уследили.
Как передает replyua.net, об этом оппозиционер написал на своей странице в Фейсбуке. «Все в Украине возмущаются. Ах-ах-ах, какой ужас. Чего ахать? Суд и депортация, если прозевали на границе», написал политик. По его мнению, Фомин нарушил закон, но это – проблема украинских правоохранительных органов. «Представляю себе, приехал людоед во Львов и начинает расписывать вкус человеческого мяса. И хвастаться своими трофеями. Будем обсуждать его моральный облик? Стоит ли?», добавил Боровой.
Напомним, что Фомин на фестивале во Львове назвал себя «голубем мира», отметил, что Крым является российской территорией, а также рассказал о том, что он часто ездит и в Крым, и в Украину.