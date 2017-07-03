Дипломат рассказал, как США заставят Россию уйти из Украины

Российские войска быстрее уйдут с Донбасса в том случае, если Соединенные Штаты ужесточат антироссийские санкции, а также предоставят Украине летальное оружие.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине. По его словам, именно США могут создать условия, которые заставят Россию уйти с Донбасса. «Мы можем обсуждать условия того, как там будет вестись политика, статус русского языка в обществе. Мы можем обратиться к тем проблемам, на которые ссылалась Россия, чтобы оправдать агрессию против Украины», заявил дипломат. По его словам, принудить Россию к миру могут только жесткие санкции, а сама война на Донбассе для Москвы является катастрофой, и в Кремле это уже поняли.
«Это (санкции, - ред.) осложняет экономическое развитие, развитие хороших отношений с Западом. Я не знаю, когда именно, но когда-нибудь Кремль это увидит и поймет, что нужно менять эту агрессивную политику», пояснил бывший посол.