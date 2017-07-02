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Встретившись с Путиным, Трамп унизит не только себя, но и свою страну, – эксперт

Встретившись с Путиным, Трамп унизит не только себя, но и свою страну, – эксперт
Как передает replyua.net, украинский блогер Игорь Айзенберг на своей странице в Facebook прокомментировал возможную предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа с лидером россиян Владимиром Путиным.

По мнению Игоря Айзенберга, встречи разного характера в любом формате с международным военным преступником, которым, по мнению не только украинцев, но и жителей европейских стран, является Путин недопустимы. Любая такая встреча ведет к продолжению лигитимации Путина и до крайности унижает как любого лидера, который с ним встречается, так и страну, которую этот лидер представляет. «Не имеет значения, кто в данный момент хозяин Белого Дома или Елисейского Дворца. Имеют значение цивилизационные общечеловеческие ценности 21 века. Встречаться с тем, кто эти ценности не ставит вообще ни во что, кто, более того, растаптывает их, воюет против них, - это унижение», – написал блогер.

По его словам, единственным поводом для встречи с Путиным может быть только повод, сформулированный бывшим канадским премьером Стивеном Харпером на таком же саммите G20 в Австралии в 2014 году: «Убирайтесь из Украины!». Игорь Айзенберг подчеркивает, что и помимо преступлений Украине Путину стоило бы понести ответственность за преступления, которым уже не один десяток лет, во-первых, это нарушения элементарных прав человека в своей стране, покровительства убийц Литвиненко и виновных в гибели MH-17.
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