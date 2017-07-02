Блогер: у тех, кто рассказывает, как в 2014 году можно было взять Луганск, Донецк, освободить Крым – задача одна



Популярный в Украине блогер Кирилл Данильченко на своей странице в Facebook пишет о том, что, как только кто-либо начинает ставить старую пластинку о том, что в 2014 году можно было выгнать всех российских сепаратистов и оставить в Украине



По словам блогера, тот, кто рассказывает подобные вещи или бредит, или хочет, чтобы бредил тот, кому он это рассказывает, или хочет денег на китайский БПЛА с громким именем. «То же и в случае историй о бегстве из сектора А и развале фронта. Противник продвигался там больше месяца по полтора километра в день и несмотря на удары по Победе и потери Айдара, и выход из ЛАП, и ударов по КП, и штурма завода прокатных валков управление потеряно не было», – написал блогер.



Он напоминает, что линия боевого соприкосновения в начале конфликта была у Рубежного. Все желающие могут взять карту и посмотреть, сколько от Рубежного до Счастья и Станицы, и сколько от Лутугино и Новосветловки до Счастья и Станицы. Кирилл Данильченко советует всем, кто любит критиковать прошлое, давать надежный отпор и не давать засорять свои мысли.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Популярный в Украине блогер Кирилл Данильченко на своей странице в Facebook пишет о том, что, как только кто-либо начинает ставить старую пластинку о том, что в 2014 году можно было выгнать всех российских сепаратистов и оставить в Украине Луганск Донецк , за пару дней освободить и оцепить Крым – можно не сомневаться и минуты и гнать подобных пропагандистов, которые просто хотят засорить адекватным людям мозг.По словам блогера, тот, кто рассказывает подобные вещи или бредит, или хочет, чтобы бредил тот, кому он это рассказывает, или хочет денег на китайский БПЛА с громким именем. «То же и в случае историй о бегстве из сектора А и развале фронта. Противник продвигался там больше месяца по полтора километра в день и несмотря на удары по Победе и потери Айдара, и выход из ЛАП, и ударов по КП, и штурма завода прокатных валков управление потеряно не было», – написал блогер.Он напоминает, что линия боевого соприкосновения в начале конфликта была у Рубежного. Все желающие могут взять карту и посмотреть, сколько от Рубежного до Счастья и Станицы, и сколько от Лутугино и Новосветловки до Счастья и Станицы. Кирилл Данильченко советует всем, кто любит критиковать прошлое, давать надежный отпор и не давать засорять свои мысли.