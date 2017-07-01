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Блогер: тюнинг Богословской – деньги на ветер, даже, если у тебя в каждом глазу по импичменту Порошенко

Блогер: тюнинг Богословской – деньги на ветер, даже, если у тебя в каждом глазу по импичменту Порошенко
Украинский блогер Елена Монова на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что несколько месяцев назад она вдруг обратила внимание на перемены во внешности известной экс-регионалки Инны Богословской.

Как пишет блогекр, не слишком заметный, но при этом очень качественный и дорогой тюнинг бросался в глаза, отличная прическа вместо привычного неряшливого хвоста-метлы, подтяжка у хорошего хирурга, когда все в меру, постороннему взгляду и незаметно, но несколько лет с глаз долой. Все говорило о том, что женщина преобразилась не хуже самой «Леди», которая также кардинально сменила свой образ. При этом, если у Тимошенко, попахивало наигранностью, но в Богословской все было при ней, женщина преобразилась на глазах.

«Германовна преобразилась и сияла там и сям в эфире телеканалов новым счастливым лицом, уверенно поставленной речью, словно и не было никакого провального прошлого. Я уж было подумала, что опять и снова замуж собралась. Оказалось – в президенты. Только вот тюнинг за два года до выборов – деньги на ветер, даже, если у тебя в каждом глазу по импичменту Порошенко», – резюмировала Елена Монова.
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