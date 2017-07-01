Каждая гривна, вложенная в книги – гораздо мощнее бьет по «русскому миру», чем десяток «Градов», – блогер

Известный украинский блогер и журналист Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня об ограждении Донбасса колючей проволокой говорят те люди, который в основном находятся очень далеко от зоны АТО, это люди, которые никогда на Донбассе не были и видят в нем части Украины. Из Киева, Львова, Ровно или Тернополя – оно конечно, виднее.
Блогер отмечает, что, тем не менее, Донбасс – очень разный и уровень «ватности» на Донбассе тоже разный, так же, как и в других регионах. «Там, где средний уровень образования людей выше – там уровень «ватности» гораздо меньше, чем в мелких шахтерских поселках и городах», – написал Павло Правый. Как пример, блогер вспоминает Северодонецк, где даже 15-10 лет назад, при Кучме, а потом власти ригионалов город стабильно давал за «нацдемократов» до 25%, а вот в Лисичанске, который по ту сторону реки – картина совсем другая. Все потому что Северодонецк имеет высокий интеллектуальный ресурс, здесь испокон веков было несколько научно исследовательских институтов и организаций.
По словам блогера, в целом проукраинские настроения медленно, но уверенно идут вверх везде, а, когда мы вернем оккупированные территории и в условиях своеобразной денацификации, мощных гуманитарных программ, за несколько лет можем получить вполне достойный результат. «Жертвовать средства на оптические прицелы, берцы и беспилотники для армии – это, безусловно, важно, но каждая гривна, вложенная в книги – гораздо мощнее бьет по «русскому миру», чем десяток «Градов», – подытожил Павло Правый.