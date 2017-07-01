Мать очередного пленного российского солдата просит Путина вернуть ее сына, но не признает, что он воевал в Украине

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Российский кадровый разведчик Агеев попал в плен в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР» под Желобком, но вместо того, чтобы приложить все усилия для освобождения своего гражданина российская сторона продолжает лукавить и отказываться от своего военного, рассказывая, что он давно уволился в запас. Даже родная мать не признает, что россиянин воюет в Украине, рассказывая в интервью журналистам, что он по ошибке оказался в Украине.«Ее сына взяли в плен на территории чужого государства со всеми воинскими причиндалами, а родная мать продолжает говорить, что нет войск РФ в Украине и просит Путина, который же и послал ее сына, этого сына вернуть. Этот дебилизм «ватного» мозга неистребим», – прокомментировала на своей странице в Facebook скандальное интервью украинский блогер Галина Рыбак.По ее словам, мать российского ефрейтора надеется, что «украинская сторона проявит гуманизм». Она не говорит, прости, Украина, что сама телевизионная «ватница» и сына таким воспитала, прости, что он воевал на твоей земле. Тем не менее, эта женщина не отрекается от сына и на всю страну сообщает всю эту историю. Это уже шаг.