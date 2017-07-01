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Росією вже гуляє нова страшилка про хунту, яка розправилася з фанатом Росії в ПАРЄ, – блогер

Росією вже гуляє нова страшилка про хунту, яка розправилася з фанатом Росії в ПАРЄ, – блогер
Популярний в Україні блогер Сергій Марченко у себе в Facebook пише про те, що своїми перемогами українцям треба пишатися, минув той час, коли ми повністю залежали від чиєїсь думки або рішення. Саме з подачі України можна сказати, що Аграмунт – все. Після висловлення відразу 158 членами ПАРЄ недовіри своєму проросійському голові Аграмунту і затвердження спеціальної процедури його відсторонення, в Москві зрозуміли, що їх ставленик не втримається і припинили фінансування ПАРЄ.

Як пише Сергій Марченко, треба називати речі своїми іменами – це перемога української дипломатії, перемога блискуча та переконлива. «Фанат Росії Аграмунт буде не просто відправлений у відставку, а зганьблений. Формулювання відсторонення: шкодить репутації ПАРЄ і ганьбить її імідж», – написав блогер.

Він додає, що команда української делегації в ПАРЄ працює дуже продуктивно, агресивно і злагоджено, на випередження. Якби всі представники України в міжнародних організаціях працювали, як Володимир Арьєв з колегами, ми змогли б серйозно розширити свій вплив. «На разі ж готова нова страшилка з телевізора для росіян: хунта настільки сувора, що знімає глав міжнародних організацій, як голів сільради. Бійтеся», – резюмував блогер.
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