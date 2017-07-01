Политолог: вместо Садового дешевле нанять другого актера, который будет открывать «путинджаз» и махать руками в телевизоре

Вчера мэр Львова Андрей Садовый заявил, что отныне за мусор во Львове полную ответственность несет Львовская ОГА. Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский политолог Александр Палий, не прошло и 11 лет, как Садовый наконец-то вдруг вспомнил такое слово, как «ответственность».
По словам политолога, 11 лет он не знал такого слова, последний год забыл все слова вообще, которые хоть как-то бы напоминали об ответственности, только теперь резко начал соображать и начал говорить за ответственность, правда не свою, а уже совсем другую. Что интересно из всей этой ситуации, мешками с мусором на протяжении всей своей мэрской каденции Львов забросал именно Садовый, а ответственность теперь за эти мешки несет совсем другой человек. Выходит, Садового не беспокоит судьба львовян и то – решится проблема или нет, главное, что он «умыл руки» и теперь может спать спокойно.
«Я так подумал, если ответственность за хозяйствование во Львове переведены на облгосадминистрацию, то зачем нам мэр, который ни за что не отвечает? Открывать «путинджаз» и махать руками в телевизоре? - Предлагаю для этого выбрать другого актера, тем больше клоуны столько не стоят», – написал политолог.