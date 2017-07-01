Блогер: история повторяется, русские опять своих бросают

Двух российских разведчиков, которые направлялись с оккупированного Крыма на материковую часть Украины, задержали украинские пограничники. Несмотря на то, что все говорит о том, что российские диверсанты были пойманы с поличным, Россия уже вновь заявила, что то не их ребята, они потерялись, в общем как всегда русские своих бросают. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
По его словам, это даже поняли сценаристы фильма «Карточный домик», добавив в новый сезон прекрасный диалог президента США с Пентагоном, в котором наглядно проиллюстрировано, как русские относятся к своим соотечественникам, которых можно с легкостью оставить в беде.
«Исследовательский центр в Антарктике. Прямой эфир с ним прервался или был отключен. Однако мы получаем смс и емейлы от американского ученого с этой станции, который утверждает, что там высадились неустановленные оккупационные войска. Вы думаете это русские? Он так думает. Они прибыли на исследовательских судах без опознавательных знаков. Мы связались с Москвой, но там отрицают любое официальное участие. Какой сюрприз», – процитировал Мирослав Олешко.