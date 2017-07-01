Геращенко прокомментировала обвинения Аграмунта в адрес украинских депутатов

По словам Педро Аграмунта, президента ПАСЕ, из-за своего стремления к открытому диалогу он оказался жертвой, и виновными в этой ситуации он назвал представителей украинской делегации. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения политик представил в своем первом интервью журналистам после инициирования его отставки в Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет «Украинская правда».
В свою очередь, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что Аграмунт «мелкий и примитивный». Политик уверена, что во главе ПАСЕ, организации, имеющей семь десятков лет деятельности, не может пребывать человек, который хочет угодить России.
«Недопустимо, чтобы руководитель ПАСЕ закрывал глаза на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Глава столь важной организации спокойно посещал Москву и Санкт-Петербург и не говорил, что Россия нарушает международное право, не выпускает на свободу украинских политзаключенных, убивает мирных граждан», - отметила первый заместитель председателя Верховной Рады, отметив, что подобную точку зрения украинская сторона отстаивала всегда.