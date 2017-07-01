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СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Тука: критична екологічна ситуація на Донбасі – наслідки десятків років, війна – лиш каталізатор

Тука: критична екологічна ситуація на Донбасі – наслідки десятків років, війна – лиш каталізатор
Георгій Тука, який є заступником голови МінТОТ, вважає, що нинішня кричуща екологічна ситуація в Донецькій та Луганській областях насправді складалась протягом десятків років і воєнні дії на Донбасі стали лише каталізатором цього процесу. Таку думку урядовець висловив у власному блозі, що розміщується на сайті видання «Новое время», розповідає replyua.net.

Тука зауважив, що на Донбасі існує низка загроз, зокрема, мова йде про підтопленні шахти, руйнування захисних споруд довкола озер, в яких зберігаються відходи, шкідливі речовини, наприклад, ртуть, яку використовували місцеві хімічні виробництва. Також є загроза виникнення провалів, адже деякі міста регіону тримаються на так званих соляних стовпах (ті ж райони Бахмута та Соледара). В разі потрапляння води, сіль розчинятиметься і можна очікувати виникнення провалів.

Однак за наявності стількох загроз головна проблема, на думку Туки, в тому, що ніхто в окупованих районах цим не переймається. Тому, як зазначають екологи, через максимум 10 років Донбас буде приречений.
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