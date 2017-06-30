Путин так заигрался войной за Украину, что не заметил, как сделала собственный народ нищими голодранцами, – политолог

Как заявила в эфире одного из телеканалов украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, российская власть уже давно выбрала войну вместо благосостояния собственных граждан. Ведь пока Путин вливает деньги в войну и конфликты, а также занимается мобилизацией общества под войну, российские граждане беднеют.
«Так, ВВП России при расчете в долларах обвалился с 498 млрд. долл. в первом квартале 2014 года, когда еще не было санкций, до 342 млрд.долл. в первом квартале 2017 года», – написала политолог. По ее словам, реальные доходы граждан РФ сокращаются уже четвертый год подряд. Причем, с каждым годом все быстрее. В 2014 они упали на 0,7%, в 2015 году - на 3,2%, а в 2016 году - уже на 5,9%. В 2017 году темп их сокращения продолжает ускоряться: за год с апреля 2016 по апрель 2017 года реальные доходы граждан снизились уже на 7,6%.
Олеся Яхно-Белковская подчеркивает, что цена российской агрессии в Украине возрастает, а результата, на который, видимо, изначально рассчитывал Кремль, нет – Украина получила безвизовый режим и добилась ратификации Соглашения об ассоциации со всеми странами ЕС.