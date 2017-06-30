Геращенко: наша задача – не дать уничтожить ПАСЕ, вернуть ее авторитет и доверие к организации

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Украина сегодня фактически возглавила борьбу против прихвостня Кремля и его нефтяных денег пророссийского Педро Аграмунта, председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как пишет Ирина Геращенко, мы не боремся с непутевым сенатором, ведь так его называть, значить делать большую честь для него, мы боремся за принципы, потому что не может президент ПАСЕ разваливать организацию с 70-летней историей в угоду россиянам.
«Не может президент ПАСЕ закрывать глаза на оккупированные Крым и Донбасс, не может ездить в Москву и Санкт-Петербург и молчать об украинских политзаключенных, о нарушении Россией международного права, об убийствах украинцев, не может разрушать доверие к Ассамблеи», – отметила Ирина Геращенко. Она отмечает, что такую позицию украинскую делегация занимала всегда – потому что на нашей земле убивают наших соотечественников, а президент организации, обязан отстаивать права человека, а не требовать возвращения в ПАСЕ убийц.
Как пишет Геращенко, РФ, которой не удалось дистанционно управлять ПАСЕ через своих агентов, теперь решила воспитывать совет Европы кнутом и полностью дискредитировать организацию, чтобы весь мир не воспринимал серьезно Ассамблею, которой руководит такой человек, как Аргамунт. «Наша задача – не дать уничтожить ассамблею, вернуть ее авторитет и доверие к организации», – подытожила Ирина Геращенко.