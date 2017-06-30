Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Интересное кино получается, которое вряд ли может понравится Путину, ведь все его многогодичные усилия вылетели в трубу. Как оказалось, жители «Новороссии» в два раза больше хотят в ЕС, чем в Таежный союз. Согласно опросу Gfk, проведенному в юго-восточных областях Украины, из которых Путин хотел слепить «Новороссию», 26% респондентов хотят вступления Украины в ЕС, в то время, как только 14% – в Таможенный союз с Россией. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко, передает replyua.net.
Как пишет блогер, это ответ на вопрос, что мы не созрели к независимости, к НАТО, рынку земли и другим вещам. Сергей Марченко отмечает, что всего три года жизни в стране с проевропейским правительством и юго-восток, вечно тянувший в СССР, в России разочаровался и топит за Европу.
«Не поверите, но через три года после открытия рынка земли, селяне, не пропившие пай, а реально работающие на своей земле, таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы», – резюмировал Марченко.