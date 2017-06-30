валюта
СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы
Интересное кино получается, которое вряд ли может понравится Путину, ведь все его многогодичные усилия вылетели в трубу. Как оказалось, жители «Новороссии» в два раза больше хотят в ЕС, чем в Таежный союз. Согласно опросу Gfk, проведенному в юго-восточных областях Украины, из которых Путин хотел слепить «Новороссию», 26% респондентов хотят вступления Украины в ЕС, в то время, как только 14% – в Таможенный союз с Россией. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко, передает replyua.net.

Как пишет блогер, это ответ на вопрос, что мы не созрели к независимости, к НАТО, рынку земли и другим вещам. Сергей Марченко отмечает, что всего три года жизни в стране с проевропейским правительством и юго-восток, вечно тянувший в СССР, в России разочаровался и топит за Европу.

«Не поверите, но через три года после открытия рынка земли, селяне, не пропившие пай, а реально работающие на своей земле, таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы», – резюмировал Марченко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
23156

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

30 июн 2017
7419

Павел Нусс: несмотря на войну и внутренние разногласия команда президента строит по истине Великую Украину

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций и это во время российской всеобъемлющей агрессии против Украины! Об этом на своей странице в Facebook

Последние новости

Кримський Бандерівець: російські туристи можуть обдирати шпалери та виколупувати гвіздки

Сайти деяких українських ЗМІ не працюють досі після кібератаки

Кримський Бандерівець: окупанти креативно пояснили причину черг у лікарнях в Криму

У «Газпромі» заявили про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

Путин так заигрался войной за Украину, что не заметил, как сделала собственный народ нищими голодранцами, – политолог

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву

Геращенко: наша задача – не дать уничтожить ПАСЕ, вернуть ее авторитет и доверие к организации

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»

Політолог: ізоляція – добровільний курс російської влади

Коломийський знову позивається проти Приватбанку, Нацбанку, Міністерства фінансів та Кабміну

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу

У російської «дочки» Сбербанку з’явився ще один покупець

У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття

Казанський: мати Агеєва – ще один доказ тотальної російської пропаганди (відео)

Кримський блогер: чергова казкова брехня окупантів

У Криму зник інтернет та мобільний зв'язок через будівництво Керченського мосту

Політолог: дві аксіоми, незрозумілі Путіну

Боровий: реальність не влаштовує Путіна, тому він живе у вигаданому світі

 Новости за день