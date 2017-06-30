Перед Гройсманом стоит практически невозможная задача – стабилизировать и за 7 лет закрыть дыру в Пенсионном фонде, – эксперт

Кроме привычных аргументов за пенсионную реформу: повышение пенсий 9 из 12 млн пенсионеров, отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров и ликвидация дискриминации пенсионеров в зависимости от года выхода на пенсию нашелся еще один – независимость пенсий от ручного управления и политических подачек. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политический аналитик Александр Палий.
Эксперт подчеркивает, что дыра Пенсионного фонда – 141 млрд и эта сума продолжает ежедневно расти. Расходы на пенсии по отношению к ВВП – одни из крупнейших в мире. Пенсионеры получают при этом копейки. Уравниловка тех, кто работал, и кто не работал.
По словам Александра Палия, перед правительством Гройсмана стоит огромная задача – стабилизировать и за 7 лет закрыть дыру в Пенсионном фонде, что не удавалось никому из его предшественников, которые, впрочем, и не старались за это браться. «Пенсии – это всегда была предвыборное «пенсионное оружие», аналог «гречки», когда их повышали только под выборы, чтобы управлять электоратом. Одну из самых циничных технологий впервые массово применил Янукович в 2004 году, когда был премьером – держать людей «на голодном пайке», а затем «щедро с барского плеча» дать подачку в виде немного повышенной пенсии», – отметил эксперт.