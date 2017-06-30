Эксперт рассказал про подводные камни пенсионной реформы о которых молчит правительство

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Сегодня идет активное обсуждение пенсионной реформы. Представители власти рассказывают в основном о плюсах реформы, но молчат о тех рисках, которые существуют, молчат о тех не совсем позитивных моментах, которые тоже не скрыть, но украинцы должны знать и другие тезисы. Об этом в своем блоге пишет координатор Гражданской платформы «Нова Країна» Тарас Козак.По его словам, представители власти никогда не скажут на эфирах о снижении размера пенсий поколениям, которые будут выходить на заслуженный отдых после 2018 года, или об отсутствии автоматической индексации ближайшие 3 года. Также никто не расскажет об отсутствии в публичном пространстве расчетов по будущей бездефицитности ПФУ, чего быть не может. Также все молчат о том, что без введения 2-го уровня коэффициент замещения будет со временем только падать в связи с объективным фактором – демографией.Как пишет эксперт, все эти и многие другие факты необходимо раскрывать и объяснять, что будет с пенсией через 10-15-20 лет, чтобы бизнес и работающие сегодня граждане имели понимание и стимул платить взносы, и выходили из «тени». Нужен честный диалог с обществом, потому что тема действительно сложная и болезненная. «Мы не критикуем позицию правительства. Более того, поддерживаем повышение пенсионного возраста для тех, у кого отсутствует страховой стаж, до 63 и 65 лет. Это – объективная необходимость», – резюмировал Тарас Козак.