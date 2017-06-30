Эксперт: Россия вынуждает Украину вступить в НАТО

Николай Сунгуровский, руководитель военных программ Центра Разумкова, заявил о том, что Украине можно было бы ограничиться лишь обычным партнерством с Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами.
Однако Россия вынуждает Украину вступить в НАТО. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Сунгуровский подчеркнул, что над Украиной продолжает нависать угроза со стороны России, и, если бы не этот фактор, Украина могла только сотрудничать с США и НАТО – речь идет лишь об оказании технической, консультативной и финансовой помощи для внедрения реформ. «Но имея такую угрозу, мы видим в НАТО зонтик, а именно статью 5, в которой прописано: в случае нападения на союзника, все остальные союзники принимают меры для того, чтобы угрозу устранить», заявил Сунгуровский.
По его словам, такой пункт имеется в Лиссабонском договоре, но нет сил для реализации. По его мнению, «там просто выскажут озабоченность», и события в Грузии уже показали, что можно ожидать от Евросоюза, однако с НАТО другая история – это военный блок, его не утяжеляют политическими нормативами.