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Журналист: ток-шоу больше не будет – будет юридический процесс с обязательным приговором суда, который надвигается

Журналист: ток-шоу больше не будет – будет юридический процесс с обязательным приговором суда, который надвигается
Главное событие сегодняшнего дня – суд над экс-президентом Виктором Януковичем – начал рассмотрение вопроса по существу.

Как пишет у себя в Facebook украинский журналист и блогер Виктор Уколов, он ожидал большего коварства от адвокатов Януковича, которые могли бы рассказать страшные истории об угрозах жизни экс-президенту, через которые он панически бежал в Харьков, затем в Донецк, а оттуда в Крым и в Россию. По идеи должны бы были убеждать, что ему угрожают и поэтому он не мог приехать в Оболонский суд. К счастью, адвокаты решили не мучать всех старыми историями, которые уже даже никому не интересны. «Сейчас они пытаются ставить совсем неюридические оценки, обвинения – это лишь политические заявления. Не получится, господин Сердюк, там очевидный состав преступления», – написал Виктор Уколов.

Он добавляет, что отдельное наслаждение смотреть телеканалы, владельцы которых находятся в России и диктуют всю редакционную политику. Например, ведущие на 112 телеканала договорились до того, что главной «зрадой» стала неинтересность процесса. Мол скучно зачитывается обвинительный акт – скучно слушать. Как пишет Уколов, так и хочется обратится к журналистам с новостью, что ток-шоу больше не будет. Будет юридический процесс с обязательным приговором суда, который надвигается.
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