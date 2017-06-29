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Садовый передумал: больше не хочет помощи в решении мусорной проблемы

Садовый передумал: больше не хочет помощи в решении мусорной проблемы
Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что мэр Львова Андрей Садовый опять недоволен и возмущен беспределом: глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка предложил Львовскому горсовету полностью передать ему полномочия по львовскому мусору, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с мусорной проблемой в культурной столице Украины. Это очень не понравилось Садовому, который уже успел нажаловаться на Синютку, который, по словам Садового, хочет забрать у города его полномочия.

Как пишет политолог, выходит так, что, то есть, сначала со слезами и шантажом, заламыванием рук и лечебным голоданием на ступеньках, хорошо хоть без самобичевания и самораспятия, представители команды Садового требовали от Гройсмана и Кабмина решить проблему львовского мусора, а теперь выходит, что мусор то уберут, но бизнес назад уже никто Садовому не вернет.

«Сначала Садовый, загибая пальцы на руках обеих рук требовал текущей очистки Львова, определения площадки для строительства завода, привлечения инвесторов, госгарантирования инвестиций... Короче, «решите мою проблему за меня, сделайте мою работу мэра вместо меня». А потом возмущаться, что в процессе решения проблем утверждаются соответствующие полномочия для их решения», – написал Голобуцкий.
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