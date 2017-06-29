валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации

Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации
Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что после общения послом ЕС в Украине он пришел к выводу, что Украине очень повезло, ведь раньше никогда еще в Киеве, при всем огромном уважении к каждому, не работал несколько профессиональный, изящный и одновременно смелый, и преданный своей миссии и стране аккредитации европейский дипломат, каковым является Хьюг Мингарелли.

Как пишет блогер, Хьюг Мингарелли не осыпает Украину похвалами, но объективно говорит о тех достижениях, которые удалось достичь нашей стране за последние три года, в частности провести те реформы, о которых дальше разговоров не заходило дело на протяжении всех остальных лет независимости. Однако это только начало, сделать еще нужно в разы и на порядки больше. Интеграция Украины в ЕС не на повестке дня. Сейчас ключевая задача – углубление политической ассоциации и экономической интеграции.

По словам Вадима Трюхана, Хьюг Мингарелли сделал оптимистичный прогноз – Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации. Пессимистический – не хватит и 25 лет, реальность в руках Украины. «Посол ЕС отлично владеет ситуацией на востоке страны, дал четкие оценки состояния дел в государстве, событий на Донбассе, потенциала украинцев. Горжусь тем, что, будучи на Дипломатической службе, имел честь работать с ним, как с партнером по многим переговорах, и учиться у него дипломатии», – резюмировал Вадим Трюхан.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
28 июн 2017
18321

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

28 июн 2017
17909

Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

В Украине и других странах мира уже вовсю сообщают о страшном вирусе с названием Петя (Petya), из-за которого наблюдались сбои в работе Бориспольского аэропорта, множества банков, торговых сетей,

Последние новости

Березовец: благодаря нашим дипломатам правда о войне Кремля против Украины дошла до представителей всех стран Совета Европы

Мир сходит с ума: в Аргентине открыли библейский парк развлечений – с распятиями и терновыми венками

США снова пригрозили режиму Асада и России, подчеркнув о недопустимости применения химического оружия

Журналист: ток-шоу больше не будет – будет юридический процесс с обязательным приговором суда, который надвигается

Суд виправдав «голову верховного суду «ДНР»

Вірус Petya блокував роботу українського фондового ринку

Садовый передумал: больше не хочет помощи в решении мусорной проблемы

Масове отруєння в ресторані Києва, у лікарні опинилося 15 осіб

Волонтер розповів про ліквідацію на Донбасі ще двох ДРГ

Тримаємо Petyu за горло: в «Ощадбанку» розповіли про остання новини роботи установи

Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации

Эмир Дубая решил поэмой успокоить нерадивого катарского брата

В Україні сьогодні починається вступна кампанія

Россияне решили запретить иностранным СМИ использовать российский язык, если он против Путина

Судді виправдали сина депутата Молотка після резонансної ДТП

Ще повернуся: Екс-губернатор Одеської ОДА заявив про закриття своєї передачі

Блогер объяснил, почему разговоры о легализации добычи янтаря – это всего лишь глупости, которые не решат проблему

Головне не гроші: В ООН розповіли про справжні мотиви глобальної кібератаки

Гордон: Страны Запада двумя руками за горло должны держать Путина

Что надеть, чтобы выглядеть стильно летом 2017?

 Новости за день