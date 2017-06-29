Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации

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Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что после общения послом ЕС в Украине он пришел к выводу, что Украине очень повезло, ведь раньше никогда еще в Киеве, при всем огромном уважении к каждому, не работал несколько профессиональный, изящный и одновременно смелый, и преданный своей миссии и стране аккредитации европейский дипломат, каковым является Хьюг Мингарелли.Как пишет блогер, Хьюг Мингарелли не осыпает Украину похвалами, но объективно говорит о тех достижениях, которые удалось достичь нашей стране за последние три года, в частности провести те реформы, о которых дальше разговоров не заходило дело на протяжении всех остальных лет независимости. Однако это только начало, сделать еще нужно в разы и на порядки больше. Интеграция Украины в ЕС не на повестке дня. Сейчас ключевая задача – углубление политической ассоциации и экономической интеграции.По словам Вадима Трюхана, Хьюг Мингарелли сделал оптимистичный прогноз – Украине понадобится 6-7 лет, чтобы выполнить Соглашение об ассоциации. Пессимистический – не хватит и 25 лет, реальность в руках Украины. «Посол ЕС отлично владеет ситуацией на востоке страны, дал четкие оценки состояния дел в государстве, событий на Донбассе, потенциала украинцев. Горжусь тем, что, будучи на Дипломатической службе, имел честь работать с ним, как с партнером по многим переговорах, и учиться у него дипломатии», – резюмировал Вадим Трюхан.