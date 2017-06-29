Блогер объяснил, почему разговоры о легализации добычи янтаря – это всего лишь глупости, которые не решат проблему

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Известный украинский блогер Антон Швец на своей странице в Facebook объяснил, почему легализировать добычу янтаря – это не совсем хорошая идея для Украины. Как пишет блогер, практически все рассказывают, что легализация добычи янтаря и введение прозрачного лицензирования на самом деле не поможет остановить хищнический дерибан лесного фонда местными жителями.«Как только вы легализуете частную добычу, так одновременно с добычей купившему лицензию надо будет сделать – отвод использованной воды, экологическую инспекцию, восстановительные работы, высаживать лес, ну, или скидывать деньги местным громадам на все такие вещи и так далее. Или все это будет включено в стоимость лицензии и цена ее будет космической», – написал Антон Швец.Он добавляет, что легализация уничтожит всю маржинальность хищнической добычи, тот, кто привык обходить закон и зарабатывать и так продолжит это делать. Легализация необходимый элемент нормализации в этом случае, но не достаточный. Потому что в погоне за маржинальностью многие все равно будут нарушать закон. Нужны будут спецгруппы, которые будут летать на вертолетах над лесами и постреливать в браконьеров.