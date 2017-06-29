Дипломат: в 2019-м нас ждет конституционная реформа

Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в Facebook пишет о том, что Конституция в любой цивилизованной стране – это основа всех основ. По словам Вадима Трюхана, когда принималась наша украинская Конституция, речь шла о выборе между демократией, пусть и далекой от совершенства, и авторитаризмом, к которому так тяготел тогдашний глава государства Леонид Кучма.
Как пишет дипломат, сегодня многие дискутирует по тому поводу, стоит ли вносить изменения в Основной закон страны. По мнению дипломата, такие изменения, как минимум следует убрать дуализм власти, в частности относительно внешней политики, безопасности и обороны. Как максимум – превратить форму управления государством на чистую парламентскую, по примеру ведущих демократических государств, - Германии, Канады и тому подобное.
Тем не менее, Вадим Трюхан отмечает, что сегодня навряд ли можно говорить, что Украина созрела для внесения решительных изменений в Конституцию. Конституционный процесс требует взвешенности, инклюзивности, политической мудрости и правильности момента. «Прогнозирую, что проводить эту, несомненно ключевую для Украины, реформу нужно в 2019 году, сразу после президентских и парламентских выборов. Президент и депутаты должны будут взять на себя ответственность и таки подкорректировать Конституцию, чтобы она была похожа на Основные законы цивилизованных стран ЕС», – резюмировал дипломат.