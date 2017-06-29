Шевченко: Украина дождалась этого

Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, сообщил о том, что уже 1 августа этого года между Канадой и Украиной начнет работать Соглашение о свободной торговле.
Как информирует replyua.net, об этом дипломат написал на своей странице в Фейсбуке. «Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле», пишет Шевченко. По его словам, возникает двойственное ощущение одновременных старта и финиша – и это абсолютно исторический момент, который свидетельствует о колоссальном объеме работы, проделанной украинскими политиками и дипломатами.
Напомним, что ранее Джастин Трюдо, канадский премьер, заявил о том, что пока очень рано говорить о безвизовом режиме для Украины, поскольку Канада выдвигает очень жесткие требования для всех стран, и переговоры по этому вопросу начнутся после того, как Украина выполнит ряд требований, необходимых для отмены визового режима.