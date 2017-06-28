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Грузины-реформаторы до сих пор не могут понять, как в их окружении оказались Саакашвили с Боровиком, – блогер

Грузины-реформаторы до сих пор не могут понять, как в их окружении оказались Саакашвили с Боровиком, – блогер
Блогер Андрей Чернов на своей странице в Facebook пишет о том, что, скорее всего не каждый уже и вспомнит, что весной 2014 года в Украину «десантировись» грузинские парни, чтобы попытаться в Украине что-то реформировать. Эти люди своими руками делали дома юстиции в Грузии, занимались прокуратурой, публичными сервисами, закупками.

Как пишет блогер, в Украине именно они были первыми, кто предложил сделать электронные закупки, потом это получило название ПроЗорро, а потом приехал Михаил Саакашвили и рядом с ним возник Саша Боровик, после того, как его выгнал Абрамавичус.

Андрей Чернов пишет, что он спросил грузин, что Саакашвили и Боровик делает в их компании. «Не могу сдавать свои источники по именам, но на это я получил ответ, что они сами в легком шоке, поскольку даже идя на телеэфир, посвященный налогам, Саша Боровик спрашивал их, о чем ему надо говорить, потому как сам не знал. И еще я помню людей, которые реально называли этого не очень умного нарцисса рэформатором, от чего к ним отношение у меня теперь соответствующее», – написал блогер.
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