Известный блогер объяснил, почему себя не уважать – это читать «Страну. юа» и «Вести»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что его часто спрашивают, почему он принципиально не дает интервью скандальному интернет-ресурсу «Страна. юа». По словам блогера, ярким примером того, что «Старан. юа» публикует материалы, которые прямо или косвенно высмеивают украинцев есть статья Анастасии Рафал о работе для украинцев за границей. Сергей Марченко отмечает, что статья неплохая, грамотная, с привлечением нормального эксперта. Правда вместе с ним опрошен и мегаэкономист Охрименко, утверждающий, что курс доллара сейчас не 50 исключительно потому, что заробитчане везут в страну валюту.Также блогер отмечает, что журналистка не полнилась сделать врезку с вакансиями, выбранными по непонятно какому принципу, зато практически все – разнорабочие. «Если посмотреть на вакансии за рубежом у нас, на Work.ua, можно увидеть, что разнорабочих приглашают, но вместе с тем, существует устойчивый спрос на программистов, дизайнеров, квалифицированных специалистов в других отраслях», – написал Марченко.По его словам, исходя из этого, становится понятно, что «Стране. юа» объективность не нужна, задача их редакции показать, что украинцы умеют зарабатывать копейки только тяжелым физическим трудом, не требующим никакого интеллектуального развития и образования. «Именно поэтому я принципиально не даю комментариев «Стране. юа» и «Вестям» и призываю всех порядочных людей не мараться об эти издания», – резюмировал Сергей Марченко.