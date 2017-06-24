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Блогер: уровень пробития дна у «Самопомичи» уже почти сравнялся с «Оппоблоком»

Блогер: уровень пробития дна у «Самопомичи» уже почти сравнялся с «Оппоблоком»
Много украинских СМИ во главе с «24 каналом» показали, как мэр Львова Андрей Садовой приехал в Киев и таки уговорил главу фракции «Самопомич» в Верховной Раде Олега Березюка прекратить голодовку. По мнению украинского блогера Екатерины Золотаревой, невероятной степени цинизмом нужно обладать мужчине, чтобы из-за собственного жлобства 15 лет футболить инвесторов, которые были заинтересованы в строительстве мусорообрабатывающего завода, а по итогу еще и рассказывать о преследованиях со стороны «преступной власти».

Как пишет блогер, верх цинизма – это спектакль под администрацией президента Прикрываясь собственными однопартийцами с серьезными заболеваниями, подтолкнув их на голодовку, которая стоила в одном из случаев даже их госпитализации Садовый умудряется дальше актеркски изображать непобедимого.

«Сыроед забрала скорая под администрацией президента, ей стало плохо после 5 дней голодания, у нее диабет, но для Садового это не на первом месте. Я конечно давно не питаю никаких иллюзий по «Самопомичи», но уровень пробития дна у них уже почти сравнялся с «Оппоблоком», – резюмировала Золотарева.
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