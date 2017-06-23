Отмазать главного пропагандиста Путина в Украине уже не удастся, десятка «зелени», это, как говорится, всегда десятка «зелени», – блогер

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Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что, как показывают недавние события с задержанием главного редактора информационного ресурса «Страна.юа» Игоря Гужвы, журналисты ничем не хуже многих известных коррупционеров в стране, именно на жадности к деньгам и погорел главный пропагандист Путина в Украине Игорь Гужва. «Приняли очень красиво: на заказном материале. Слепить из Гужвы мученика не удастся – десятка «зелени», это, как говорится, всегда десятка «зелени», но попытки будут, потому что цеховая солидарность: сегодня на заказном материале взяли Гужву, а завтра – меня», – написал Марченко.Председатель Национального совета журналистов Сергей Томиленко заявил, что обыск редакции и задержание главного редактора СМИ – это уже чрезвычайная ситуация. Как пишет блогер, после такого заявления, хочется передать товарищу Сергею, что нужно жить не терять края берегов. Всякий раз, когда кто-то говорит о неприкосновенных гражданских активистах, антикоррупционерах, журналистах он делаете из них ментов и прокуроров – таких же надменных небожителей, потерявших критическое восприятие реальности, зато уверенных в своей безнаказанности.Сергей Марченко подчеркивает, что ни в коем разе нельзя забывать базовые вещи, что закон – один, для всех. Свобода слова – свобода говорить, что думаешь, а не за что платят зарплату. «Если ты в оппозиции к власти, делай все легально и проблем будет на порядок меньше, а то как-то туповато звучит призыв не трогать Гужву за вымогательство 10 тысяч долларов, потому что он критикует власть. Журналистика в Украине ничем не отличается от экономики и политики. Ее тоже надо лечить и пилюли иногда бывают горькими», – подытожил блогер.