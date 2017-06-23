Блогер: в редакциях «Украинской правды», «Зеркала недели» и многих других рейтинговых изданиях сегодня с утра шок

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Популярный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что больше всего ему нравится в аресте Гужвы не то, что задержали редактора пророссийского издания, нравится само основание для задержания – требование взятки от действующего политика, нардепа из фракции Ляшко, за неразмещение компрометирующих материалов. «С точки зрения юриспруденции госпоже Фемиде все равно, шантажировал Гужва нардепа-радикала или нардеп сам предложил денег за неразмещение. Госпоже Фемиде все равно, первый это был их мезальянс, или один из многих. Для госпожи Фемиды важно то, что деньги в Гужвы нашли, а значит факт взятки зафиксирован», – написал Дмитрий Вовнянко.По его мнению, в редакциях «Украинской правды», «Зеркала недели» и многих других рейтинговых изданиях сегодня с утра шок, отчаяние, слухи об увольнении и судорожные просмотры расходных частей бюджетов, примерно, как в компании солидных леди, одну из которых неожиданно поймали в постели с любовником прямо в процессе.«А, кто бы подумал? А все так хорошо продолжалось... Власть! Сердца у тебя нет! Мало того, что мальчишкам и девочкам объемы грантов уменьшили! Мало того, что «анонимные блогеры» о них письма пишут. Вот на что теперь «честным журналистам» в Гамбург ездить?», – резюмировал блогер.